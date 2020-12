Niet-essentiële winkels waarschijnlijk dicht • 9924 nieuwe besmettingen

INretail, de branchevereniging van winkeliers in de non food-sector, roept het kabinet op om in tegenstelling tot Duitsland niet alle niet-essentiële winkels te sluiten. Volgens INretail zijn andere maatregelen zoals het verder spreiden van winkelend publiek over de dag, beter voor de economie: "Er werken 800.000 mensen in de detailhandel waarvan het merendeel thuis zou komen te zitten. Er is een intelligentere aanpak nodig dan een totale lockdown."

Het aantal coronabesmettingen blijft dag na dag stijgen. Daarnaast zijn in veel steden de winkelgebieden te druk, waardoor burgemeesters al meerdere keren hebben moeten ingrijpen. Het sluiten van niet-essentiële winkels is daarom een van de extra maatregelen die het kabinet overweegt om het aantal besmettingen terug te dringen. Morgen is er een extra ministerraad waarin strengere maatregelen besproken worden.