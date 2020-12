9924 nieuwe besmettingen, 760 meer dan gisteren • Kabinet bijeen in Catshuis

Om 10.00 uur begint het Cathuisoverleg van ministers en deskundigen. Dat extra overleg werd gisteren ingelast vanwege de stijgende besmettingscijfers. Op tafel ligt onder meer de sluiting van winkels. "Niet de supermarkten, maar niet-essentiële zaken", zei politiek verslaggever Nynke de Zoeten gisteren in Nieuwsuur. "Denk aan tuincentra en kledingzaken."

Het wordt een moeilijk gesprek, ook omdat de directe gevolgen groot kunnen zijn. "Die winkels hebben misschien al een kerstvoorraad aangekocht. En als je het aankondigt: komt er dan niet een soort mini Black Friday?" Afgelopen week suggereerde het RIVM dat er een verband kon zijn tussen de drukte in de winkelstraten tijdens Black Friday en het toenemende aantal besmettingen.

Ook besproken wordt het sluiten van zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen. In november gingen die ook voor twee weken dicht. Of vervroegde sluiting van scholen ook op tafel ligt, is onduidelijk. De komende dagen zijn er nog meer overleggen en naar alle waarschijnlijkheid is er dan dinsdag weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.