9924 nieuwe besmettingen • Bruls: verschil met Duitsland dreigt te groot te worden

Volgens Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, ontkomt Nederland er niet aan om, in navolging van Duitsland, ook aanvullende coronamaatregelen in te voeren. "Het contrast wordt anders te groot", zei Bruls tegen de krant De Gelderlander.

Hij wijst op het risico dat wanneer winkels en kappers in Nederland open zullen blijven, Duitsers over de grens alsnog hun kerstinkopen zullen komen doen. "Duitsland legt het maatschappelijk leven stil. Het contrast met Nederland wordt dan wel heel erg groot. Het is de mensen ook niet meer uit te leggen dat wij hier maximaal inzetten op spreiding van het winkelend publiek en dat we dan zeggen 'laat het woensdag maar gebeuren'." Hij ziet het instellen van controles aan de Duitse grens niet als reële optie.

In een verklaring adviseert Bruls mensen om alleen op rustige tijden te winkelen en waar mogelijk online bij lokale winkeliers te kopen.

Of er inderdaad aanvullende maatregelen komen, zal blijken na het beëindigen van het overleg in het Catshuis. Daar praat RIVM-directeur Jaap van Dissel betrokken ministers en experts bij over de stijging in het aantal coronabesmettingen.