Opnieuw jongeren de straat op in Urk, burgemeester toch tevreden

In Urk zijn jongeren toch weer de straat opgegaan ondanks een samenscholingsverbod. Rond 23.00 uur gisteravond verzamelde zich een groep mensen rond een rotonde. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. De politie was aanwezig, maar trad niet op.

Volgens de burgemeester van Urk is het niet uit de hand gelopen. "Met een geringe politie-inzet en de cruciale inzet van de ouderwacht is het rustig gebleven", zegt Cees van den Bos op Twitter. "Daar zijn we dankbaar voor."

De afgelopen drie weekenden was het onrustig in Urk. Jongeren stichtten branden in het vissersdorp, pleegden vernielingen en bestookten hulpverleners en agenten met zwaar vuurwerk, stenen en flessen. De ME kwam vorig weekend in actie tegen de relschoppers.

Veiligheidsrisicogebied

Om nieuwe onrust te voorkomen is een deel van Urk voor dit weekend opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat geeft de politie meer mogelijkheden om overlast door jongeren aan te pakken.

Ook is een ouderwacht ingesteld die uit bezorgde Urkers bestaat. Gisteravond gingen ze de straat op om jongeren aan te spreken.