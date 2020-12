Joshua verdedigt met succes wereldtitel boksen bij vier bonden

Bokser Anthony Joshua heeft met succes zijn wereldtitel zwaargewicht van de boksbonden WBA, IBF, WBO en IBO verdedigd. De 31-jarige Engelsman was in de Wembley Arena te sterk voor uitdager Koebrat Poelev.

Na een aftastend begin van beide boksers toonde Joshua in de derde ronde aan waarom hij vooraf als favoriet was bestempeld. Hij brak een paar keer door de verdediging van zijn acht jaar oudere Bulgaarse opponent en twee keer moest de scheidsrechter ingrijpen door Poelev acht tellen rust te geven. De tweede keer was dat nadat Poelev naar de grond was gegaan.

Poelev leek rijp voor de slacht, maar de Bulgaar overleefde de volgende rondes. Pas in de negende ronde maakte Joshua er alsnog een einde aan. Na een reeks uppercuts ging Poelev opnieuw twee keer naar de grond. De laatste keer bleef hij op het canvas liggen.

Boksliefhebbers hopen nu op een gevecht van Joshua tegen zijn landgenoot Tyson Fury, die de WBC-titel in zijn bezit heeft.