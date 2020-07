Liverpool laat touwtjes vieren en City verliest derde uitduel op rij

Het was de derde nederlaag op rij voor City in een uitwedstrijd. Dat maakte Pep Guardiola als coach nog niet eerder mee in competitieverband.

Na de oorwassing tegen City (4-0 nederlaag) imponeerde Liverpool ook in zijn tweede wedstrijd na het veroveren van de landstitel niet. Tegen degradatiekandidaat Aston Villa spande Liverpool zich niet bovenmatig in en won het slechts met 2-0.

Che Adams maakte in de zestiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Daarmee heeft Southampton zich officieel in veiligheid gespeeld. Bij een nederlaag of gelijkspel had de ploeg in theorie nog in degradatiegevaar kunnen komen. Bovenin staan Liverpool en City ver voor op de rest.

Weg geoliede machine

Met Virgil van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum op de bank gaf Liverpool een weinig boeiend optreden op Anfield. De ploeg had meer dan 70 procent balbezit, maar van de geoliede machine die in een rechte lijn naar de titel denderde was weinig meer te zien.

Ondanks de minimale inzet en een kansje voor oud-Ajacied Anwar el Ghazi aan de kant van Aston Villa kwam Liverpool toch op 1-0 door Sadio Mané. Jongeling Curtis Jones (19) voerde de score in de slotfase nog op met een schot van dichtbij.