Liverpool laat ook tegen Aston Villa de touwtjes vieren

Na de oorwassing tegen Manchester City (4-0 nederlaag) heeft Liverpool ook z'n tweede wedstrijd na het veroveren van de landstitel niet weten te imponeren.

In het duel met het tegen degradatie strijdende Aston Villa spande het team van trainer Jürgen Klopp zich niet bovenmatig in en won het met 2-0.

Met Virgil van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum op de bank ontspon zich een weinig boeiend schouwspel op Anfield. In de eerste helft werd door beide ploegen maar één keer op het vijandelijke doel geschoten. De thuisploeg grossierde in foute passes.

Liverpool had wel meer dan 70 procent balbezit, maar van de geoliede machine die de voorbije maanden in een rechte lijn naar de titel denderde is nu weinig meer te zien.

Toch nog de winst

Ondanks de minimale inzet en een kansje voor oud-Ajacied Anwar el Ghazi aan de kant van Aston Villa kwam Liverpool twintig minuten voor tijd toch op voorsprong. Naby Keita vond met een fraaie steekbal Sadio Mané, die hard uithaalde en de bal via de onderkant van de lat in het doel zag gaan.

Villa, dat op de penibele achttiende plek staat in de Premier league, kon daar weinig tot niets tegenover stellen en Liverpool speelde de wedstrijd moeiteloos uit. Jongeling Curtis Jones (19) voerde de score in de slotfase nog op met een schot van dichtbij.