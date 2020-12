Brexit-impasse tussen EU en VK blijft, gesprekken gaan door

Brexit - AFP

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zitten nog altijd in een impasse. Britse en Europese onderhandelaars hebben vannacht doorgepraat over een brexit-deal, melden bronnen in het Britse onderhandelingsteam. Een handelsakkoord voor na de brexit blijft vooralsnog uit, omdat de verschillen te groot zijn. Er is eerder afgesproken dat tot zondagavond wordt onderhandeld. De Britten noemen het zelfs D-Day en willen op "enig moment" de knoop doorhakken. Vanuit het Europese team worden zulke stevige woorden niet gebruikt, zegt EU-correspondent Bert van Slooten. "Maar ze zien het wel als een belangrijke dag." De verwachting is dat de Britse premier Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen morgen met een verklaring naar buiten komen. Johnson zou graag met Europese regeringsleiders willen praten, maar zij wijzen erop dat het aan de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier is om de onderhandelingen te voeren. De Britse onderhandelaars hebben herhaald dat het aanbod dat er nu ligt onaanvaardbaar is.

De Britten verlieten de Europese Unie formeel al in januari, maar tot eind dit jaar geldt een overgangsperiode, waarin er weinig verandert. Als er voor 1 januari geen akkoord is, een no deal, wordt gevreesd voor een chaotische handelssituatie. Een akkoord over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK loopt tot nu toe vast op een drietal onderwerpen: de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, eerlijke concurrentie en de vraag welke maatregelen je mag nemen om de ander te straffen als de regels worden overtreden.

In Brussel zijn topdiplomaten somber over een goede uitkomst, zegt Van Slooten. Ook premier Rutte zei gisteren dat de verschillen aanzienlijk zijn, onder meer op het gebied van visserij. Gisteren kwam naar buiten dat de Britse marine zich voorbereidt op extra patrouilles in de Britse territoriale wateren bij een no-deal-brexit om buitenlandse vissers te arresteren. Frankrijk reageerde daar op met vijf historische woorden: "Keep calm and carry on", de slogan die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britten werd gebruikt voor een bekende propagandaposter. Het marine-dreigement heeft in eigen land tot kritiek op Johnson geleid. Oud-eurocommissaris Patten zegt dat Johnson zich te nationalistisch opstelt. Volgens de Conservatieve politicus Ellwood zal het VK door zijn NAVO-bondgenoten worden uitgelachen als de marine daadwerkelijk wordt ingezet voor de visserij.