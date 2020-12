Ten Hag verklaart druk: 'Niet gewend te verliezen, ook niet tegen Liverpool'

Ten Hag: 'Zo willen we het graag, maar je moet het zelf brengen' - NOS

Vier nederlagen op rij in alle competities. Slechts twee keer eerder overkwam het Ajax, in 1956 en 1980. Hoewel een herhaling van dat doemscenario tegen PEC Zwolle mogelijk was, was het de voorbije dagen geen moment gaan spoken in het hoofd van Ajax-trainer Erik ten Hag. En het vertrouwen van de trainer bleek niet ongegrond. Ondanks de volle ziekenboeg pakte zijn ploeg tegen PEC Zwolle gewoon de draad weer op: 4-0. "Achteraf bleek het niet moeilijk", vertelde Ten Hag. "We begonnen met veel energie. Zo zien we het graag. Vorige week (2-1 nederlaag tegen FC Twente, red.) hebben we gezien wat het resultaat is als je dat niet weet te brengen."

Ervaring geeft doorslag Mede ingegeven door blessures begon Ten Hag met een basisopstelling die qua gemiddelde leeftijd (26 jaar en 354 dagen) de oudste was in de afgelopen twintig jaar bij Ajax. Dat kwam vooral door de eerste basisplaats van de 37-jarige Klaas-Jan Huntelaar. Prompt liet Huntelaar zijn 150ste eredivisietreffer aantekenen.

"Dit zijn zeker moeilijke wedstrijden", aldus Huntelaar, die later even later zou bekennen dat hij denkt aan stoppen aan het einde van het seizoen. "We hebben drie keer verloren, dus dan wil je die sfeer zo snel mogelijk omdraaien. Na die 1-0 was de eerste druk er wel af."

'Niet gewend te verliezen' "Wij zijn niet gewend te verliezen", blikte Ten Hag nog even terug naar de afgelopen anderhalve week. "En onze omgeving is niet gewend te verliezen, al is het tegen Liverpool. Maar dat zegt niets over de competitie. Daar kun je met hetzelfde gevoel verder gaan." Ondanks de kater is zijn ploeg beter geworden door het spelen in de Champions League, vond Ten Hag. "We hebben schitterende wedstrijden gespeeld. Wedstrijden die we misschien wel hadden moeten winnen, maar op details verliezen." "Wij zijn Ajax, maar wij zijn ook Nederland", relativeerde Ten Hag. "Na de winter zijn er alleen nog maar grote voetballanden in de Champions League. Daar hadden wij bij kunnen zitten, als we de kansen benut hadden."