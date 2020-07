Inter geeft zege uit handen en ziet Atalanta naderen

Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten deden mee bij Bologna. Dijks werkte na rust in zijn eigen strafschopgebied Antonio Candreva naar de grond, waardoor Inter een penalty kreeg toegekend. Bologna-doelman Lukasz Skorupski stopte de inzet van Lautaro Martínez.

Romelo Lukaku opende in de 22ste minuut de score voor Inter. Ashley Young gaf de voorzet van links, Lautaro Martínez kopte op de paal en Lukaku benutte de rebound. Het was voor de Belgische spits de 20ste goal van het Serie A-seizoen.

Internazionale heeft de kans laten liggen om dichter bij Lazio te komen in de strijd om de tweede plaats in de Serie A. De ploeg van verdediger Stefan de Vrij gaf een 1-0 voorsprong weg tegen Bologna (1-2) en zag Atalanta, dat uit bij Cagliari een 1-0 overwinning wist weg te slepen, dichterbij komen.

Omdat Roberto Soriano de rode kaart had gekregen speelde Bologna toen al met tien man. Desondanks werd Bologna in de slotfase steeds gevaarlijker. Na een mistrap van Roberto Gagliardini maakte de Gambiaanse invaller Musa Juwara zelfs gelijk.

Tweede Gambiaanse goal

Tien minuten voor tijd ging het helemaal mis voor Inter. Musa Barrow was het eindstation van een fraaie counter en zorgde voor de tweede goal van Gambiaanse makelij. Ook Inter speelde op dat moment al met tien man, omdat Alessandro Bastoni voor de tweede keer de gele kaart had gekregen.

Door de nederlaag blijft Inter op vier punten achterstand van nummer twee Lazio, dat zaterdag in eigen huis met 3-0 verloor van AC Milan. Koploper Juventus heeft elf punten meer dan Inter.

Atalanta blijft winnen

Nummer vier Atalanta deed wel goede zaken en verkleinde het gat met Inter tot een punt. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis won de club uit Bergamo met 1-0 bij Cagliari. Met de achtste zege op rij in de Serie A en de tiende opeenvolgende overwinning in alle competities heeft Atalanta een nieuw clubrecord gevestigd.