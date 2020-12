Real Madrid maakt einde aan ongeslagen reeks stadgenoot Atlético

Een schot van Karim Benzema, in de tiende minuut, gold echter al als een waarschuwing. Atlético-doelman Jan Oblak kon de bal met hulp van de paal ternauwernood buiten het doel houden. Kort daarop was het wel raak; uit een hoekschop kopte Casemiro raak.

Atlético had het deels aan zichzelf te wijten in de eerste helft. Er zat weinig inspiratie in het spel van de ploeg. Real dacht nog wel aan aanvallen, bivakkeerde ook veelal op de helft van Atlético, maar heel overtuigend zag het er in eerste instantie ook niet uit.

In de eerste tien competitiewedstrijden ging het Atlético Madrid voor de wind. Geen seconde stond de nog ongeslagen koploper in La Liga op achterstand en er werden slechts twee treffers geïncasseerd. Daar maakte stadgenoot Real zaterdag een einde aan: 2-0.

De daaropvolgende dertig minuten brachten weinig verandering in het spelbeeld. Atlético, met de onzichtbare Luis Suárez in de basis, speelde maar weinig klaar. In de rust greep coach Diego Simeone in en bracht Ángel Correa, Renan Lodi en Thomas Lemar in de ploeg.

Laatstgenoemde viel gelijk op. Binnen dertien seconden kreeg hij een gele kaart en binnen tien minuten kreeg hij een droomkans: voor open doel kon hij, uit een lastige hoek weliswaar, inschieten, maar hij schoot de bal in het zijnet. Zijn "oh no!" was duidelijk te horen in het verder lege Alfredo Di Stéfano stadion.

In de 63ste minuut was het aan de andere kant weer raak. Dani Carvajal probeerde het van afstand: zijn schot raakte de paal, maar via de rug van Oblak belandde de bal toch in het Atlético-doel: 2-0.