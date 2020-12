Huntelaar zinspeelt op afscheid: 'Denk aan stoppen na het seizoen'

Huntelaar zinspeelt op afscheid: 'Denk dat dit mijn laatste seizoen is' - NOS

Klaas-Jan Huntelaar maakte vanavond tegen PEC Zwolle zijn 150ste eredivisietreffer. Maar op de vraag of hij de 200 treffers ook gaat halen, is de 37-jarige spits van Ajax duidelijk. "Dat denk ik niet. Want ik denk dat ik na dit seizoen ga stoppen. Dus die 200 ga ik niet meer halen."

Ajax-trainer Erik ten Hag weet het nog zo net niet. "We gaan zeker met hem spreken."

De carrière van Huntelaar in het betaald voetbal begon in 2002 bij PSV. Zijn loopbaan voerde vervolgens langs De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en sinds 2017 weer Ajax.

Huntelaar kwam 76 keer uit voor Oranje en maakte daarin 42 doelpunten. De belangrijkste was ongetwijfeld de benutte strafschop in blessuretijd van de achtste finale van het WK in 2014 tegen Mexico.

Afbouwen in Doetinchem of Heerenveen?

Arjen Robben keerde dit jaar terug naar zijn eerste liefde FC Groningen. Een terugkeer naar De Graafschap (waar hij zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette) of sc Heerenveen (de club waar hij doorbrak in de eredivisie) ziet Huntelaar niet direct zitten.

"Het zijn twee heel mooie clubs. Misschien dat dat nog verleidelijk is, maar ik neig meer naar stoppen. Maar je weet het nooit. Arjen Robben wilde na een jaartje thuiszitten ook weer voetballen. Daarom moet je er ook goed over nadenken."