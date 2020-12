Huntelaars 150ste zet Ajax op het spoor van comfortabele zege op PEC Zwolle

Bekijk de samenvatting van Ajax - PEC Zwolle - NOS

Na drie nederlagen op rij heeft Ajax de draad weer opgepakt in de eredivisie. De koploper won in eigen huis met 4-0 van PEC Zwolle. Van crisis wilde trainer Erik ten Hag op voorhand niets weten, maar feit is dat zijn ploeg na nederlagen tegen Liverpool (1-0), FC Twente (2-1) en vooral de midweekse uitschakeling in de Champions League door een nederlaag tegen Atalanta Bergamo (1-0) heel wat chagrijn weg te slikken had. PEC Zwolle leek daarvoor de ideale opponent. De Zwollenaren wonnen namelijk nog nooit een eredivisieduel in Amsterdam van Ajax. Sterker, slechts drie keer deze eeuw wist PEC een punt te pakken in een competitieduel met Ajax. Maar datzelfde PEC was vorige week wel met 2-1 te sterk voor nummer twee Vitesse.

Huntelaars 150ste Bij Perr Schuurs leek de spanning toch in de benen te zetten, want na amper twee minuten verspeelde hij zomaar de bal en werd gered door het feit dat Kenneth Paal buitenspel stond. Toch was Ajax heer en meester en al na zeven minuten werd de ban gebroken door de 37-jarige Klaas-Jan Huntelaar die zijn eerste basisplaats dit seizoen vierde met zijn 150ste eredivisietreffer. Antony leverde een perfecte voorzet af en Huntelaar was doelman Michael Zetterer te snel af. De 200 treffers zal Huntelaar niet halen, zo verklaarde hij na het duel. Na de wedstrijd zinspeelde Huntelaar erop dat hij na het seizoen zal stoppen als voetballer.

Huntelaar zinspeelt op afscheid: 'Denk dat dit mijn laatste seizoen is' - NOS

Ook bij de 2-0 kwam de assist op naam van de Braziliaan. Antony bood Quincy Promes een kans om uit te halen en die aarzelde geen moment. Antony zorgde zelf met een bekeken schuiver voor 3-0, nadat hij door Ryan Gravenberch in de diepte was gestuurd. De score had nog hoger kunnen zijn, maar de paal (poeier Promes) en Zwolle-doelman Zetterer voorkwamen meer doelpunten.

Antony was met twee assists en een doelpunt smaakmaker bij Ajax in de eerste helft tegen PEC Zwolle - ANP