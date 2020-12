Corona in Kansas: eerst de vrijheid, dan de gezondheid

Voor hem de bak waarin jonge koeien en stieren één voor één worden voorgeleid. Het tempo van zijn gezang gaat naar een climax waarop de laatste opkoper in de zaal de biedingen staakt en er een nieuwe eigenaar is van het getoonde stuk vee. De prijs wordt genoteerd en het volgende beest komt voor. En zo gaat het de hele middag door.

Maar er valt nog iets op. De deelnemers aan de veiling zitten vlak op elkaar, zonder mondkapjes, en ze zijn zeker niet allemaal de jongste meer. En dat terwijl hier diep op het platteland van Kansas het corona-virus in hoog tempo om zich heen grijpt.

Boosheid en irritatie

"Oh ja, ook op het Amerikaanse platteland kent iedereen nu wel iemand die het heeft," erkent boer Andrew Miller, "het is niet meer ergens weggestopt, het is onder ons." Maar van maatregelen wil hij niks weten. "Daar houden mensen hier niet van. Wij geloven in de grondrechten en in onze vlag, niet in een overheid die ons vertelt hoe we moeten leven."

En daar zijn de boeren in Wilson County, waar de wekelijkse vee-veiling wordt gehouden, volhardend in. In het lokale bestuur houden ze bijvoorbeeld een mondkapjesplicht tegen, terwijl het daar volgens experts de hoogste tijd voor is. In een gesprek achter het podium van de veiling gaat het meteen over veel meer dan een virus.

"Er zijn mensen in oorlogen omgekomen voor onze vrijheid," zegt boer Rodney Shaw, die in het veilinghuis werkt. "Dus we laten ons niet dwingen tot een verplichting." Er is volgens Shaw een hoop boosheid en irritatie in de gemeenschap. "Amerikanen kunnen maar tot een bepaald punt geduwd worden, en ik denk dat we dat punt nu bereikt hebben."