Niet Nederlander Van der Vorst, maar omstreden Rus nieuwe baas boksbond

Oemar Kremljov is de nieuwe voorzitter van amateurboksbond AIBA. De 38-jarige Rus kreeg op een virtueel congres met 155 aangesloten bonden een meerderheid van 86 stemmen.

De voorzitter van de Nederlandse bond, Boris van der Vorst, had zich ook kandidaat gesteld voor het AIBA-voorzitterschap en hij eindigde met 45 stemmen als tweede.

Kremljov is de opvolger van de Marokkaan Mohamed Moustahsane, die op zijn beurt in maart 2019 de Oezbeek Gafoer Rachimov was opgevolgd. Rachimov moest zijn functie vanwege de beschuldiging van heroïnehandel neerleggen, maar zijn heerschappij bij de boksbond was evenmin onomstreden.