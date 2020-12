Sterker Emmen moet genoegen nemen met punt tegen ADO

Na zes nederlagen op rij heeft FC Emmen eindelijk weer eens een punt overgehouden aan een wedstrijd. Thuis tegen ADO Den Haag speelde de hekkensluiter met 1-1 gelijk.

Beide ploegen schieten niet veel op met het gelijkspel. Emmen, dat nog altijd wacht op de eerste overwinning dit seizoen, blijft laatste op de ranglijst op drie punten van nummer zeventien ADO Den Haag.

Emmen had alle drie voorgaande eredivisieduels met ADO gewonnen, maar moest nu al vroeg in de achtervolging: op aangeven van Lassane Faye tikte Vicente Besuijen ongestoord raak.

Na ruim twaalf minuten moesten beide ploegen noodgedwongen naar binnen. Het was al erg mistig in Emmen, maar na het afsteken van vuurwerk en fakkels door Emmen-supporters naast het stadion was het door de extreme rookontwikkeling in combinatie met de mist een tijdlang onmogelijk om verder te spelen.