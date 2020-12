Touringcar op zijn kant in de sloot in Friesland, chauffeur overleden

In het Friese Weidum, in de buurt van Leeuwarden, is een touringcar van de weg geraakt en in de sloot beland. Daarbij is de bestuurder van de bus overleden. "Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden", zegt de politie op Twitter. Twee mensen raakten gewond.

Politie, brandweer en ambulances zijn uitgerukt om hulp te bieden: