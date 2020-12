Geen treffers in teleurstellende Manchester derby, hoofdrol El Ghazi bij Villa

Paul Pogba in duel met Rodrigo tijdens de derby van Manchester - Pro Shots

Manchester United en Manchester City hebben in een teleurstellende stadsderby niet weten te scoren. Vooral City-trainer Pep Guardiola oogde tijdens het duel ontevreden, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het punt. Hoewel Manchester United (7de) op de ranglijst een plek boven City (8ste) staat, golden de bezoekers als favoriet op Old Trafford. Zeker na de kansloze uitschakeling dinsdag in de Champions League door een 3-2 nederlaag bij RB Leipzig, was het voor Manchester United zaak om niet te verliezen. Zoals verwacht liet Manchester United de bal aan de stadgenoot, in de hoop zelf door middel van een snelle uitbraak te kunnen toeslaan. Die counters waren echter op een hand te tellen, maar verdedigend had de ploeg van Ole-Gunnar Solskjaer, die Donny van de Beek op de bank hield, de zaakjes wel goed voor elkaar. Beide ploegen waren eigenlijk alleen gevaarlijk via corners en vrije trappen. De enige echt uitgespeelde kans voor de rust was voor City: Kevin De Bruyne zette Riyad Mahrez vrij voor doelman De Gea, die knap redde.

Ole-Gunnar Solskjaer en Pep Guardiola langs de lijn in de derby van Manchester - Pro Shots

Direct na rust dacht United een penalty te krijgen na een tik van Rúben Dias tegen de voet van Marcus Rashford, maar de VAR zag dat de spits kort daarvoor buitenspel had gestaan. City nam daarna het initiatief weer over van United, maar het bleef armoe troef. De grootste kans was voor Kevin De Bruyne, maar ook zijn inzet werd gesmoord door de inglijdende Harrie Maguire.

Hoofdrol El Ghazi Eerder op de middag boekte Aston Villa een zwaarbevochten 1-0 zege op Wolverhampton Wanderers in de West-Midlands Derby. De enige treffer viel diep in blessuretijd uit een strafschop, benut door Anwar El Ghazi. Voor de oud-Ajacied was het pas zijn eerste Premier League-treffer sinds 12 januari. Tot vandaag speelde El Ghazi een bijrol in de prima seizoensstart van Villa. Het kwartier dat El Ghazi mocht meedoen in Wolverhampton betekende pas zijn vierde optreden in de Premier League, allemaal als invaller. Toch gunde aanvoerder Jack Grealish El Ghazi de bal nadat Nélson Semedo een overtreding had gemaakt op John McGinn. Reden voor El Ghazi om de Engels international uitvoerig te bedanken in gesprek met de BBC. "Hij kent mijn kwaliteiten. Het laat zien dat hij een erg goede jongen is."

Anwar El Ghazi viert zijn winnende treffer tegen Wolves met Jack Grealish (links) en Matty Cash (rechts). - Pro Shots

Voor Wolves waren de druiven zuur, want de ploeg van de Portugees Nuno Espirito Santo was de hele wedstrijd de betere geweest. Dat gold helemaal voor João Moutinho, die in de 96ste minuut nog zijn tweede gele kaart kreeg. Daarmee eindigde het duel met tien tegen tien, want vijf minuten voor tijd was Douglas Luiz van Aston Villa ook al weggestuurd.

Newcastle schudt coronazorgen af met winst Newcastle United won na twaalf dagen getekend door coronabesmettingen en thuisisolaties van West Bromwich Albion. Almiron opende al na twintig seconden de score. Dat was niet de snelste treffer in de Premier League van Newcastle, want clubicoon Alan Shearer was in 2003 al na tien seconden trefzeker tegen Manchester City. Darnell Furlong schoot zichzelf wel de geschiedenisboeken in door als eerste speler van het eiland Montserrat te scoren in de Premier League: 1-1. Dwight Gayle kopte in de slotfase de 2-1 binnen.