Pfizer-vaccins onderweg naar Amerikaanse ziekenhuizen, maandag 'D-day'

Amerikaanse ziekenhuizen krijgen naar verwachting maandagochtend de eerste doses binnen van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat gisteravond is goedgekeurd door medicijnwaakhond FDA. De vaccins worden binnen 24 uur verplaatst van de Pfizer-productielocaties naar distributiecentra van vervoerders UPS en FedEx.

Zij kunnen de middelen maandag afleveren op 145 locaties, verspreid over het hele land. Het gaat vooral om ziekenhuizen.

Dinsdag en woensdag volgen nog ruim 450 afleverlocaties. In de drie weken daarna kan het Pfizer-vaccin naar verwachting ook worden geleverd aan bijvoorbeeld lokale apotheken. Waarschijnlijk worden zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen als eerste ingeënt.

'D-day'

Komende periode worden bijna 3 miljoen doses getransporteerd, van de in totaal 100 miljoen Pfizer-doses die de regering-Trump heeft besteld. Het gaat om een enorme logistieke operatie waarop overheden, bedrijven en gezondheidszorgmedewerkers zich al maanden aan het voorbereiden zijn.

Gustave Perna, verantwoordelijk voor de logistiek, vergeleek de operatie vandaag met D-day, de geallieerde invasie in de Tweede Wereldoorlog in Normandië. "D-day was het begin van het einde, en dat geldt vandaag ook", zei Perna in een persconferentie. Hij voegde toe dat het nog wel maanden van "ijver, moed en kracht" zal vergen voordat uiteindelijk een "overwinning" kan worden geboekt.

De vaccins van Pfizer/BioNTech moeten worden vervoerd en bewaard bij een temperatuur van ongeveer -75 graden. De farmaceut heeft voor het transport speciale containers ontwikkeld die zijn voorzien van droogijs.

Onder druk

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA gaf gisteravond laat groen licht voor toelating van het Pfizer/BioNTech-vaccin op de markt in de VS. Eerder die dag had president Trump de medicijnwaakhond op Twitter een "grote, oude, langzame schildpad" genoemd.

Hij sprak FDA-baas Stephen Hahn daarin rechtstreeks aan. "Stop met spelletjes spelen en begin met het redden van levens", aldus Trump: