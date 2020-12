Verdeeldheid blijft niet onder de oppervlakte bij congres SP: 'Discussie hoort erbij'

De SP wil eventueel deelnemen aan een volgend kabinet, maar niet als "aanschuifpartij". "Een volgende regering zal een sociaal antwoord moeten hebben op de coronacrisis", zei partijleider Marijnissen op het het digitale partijcongres, dat ook in het teken stond van onrust binnen de partij.

Het is aan een volgend kabinet om "de boel niet nog verder kapot te bezuinigen, maar te investeren in dat wat van ons allemaal is", zei Marijnissen, die erop wees dat de sociale ongelijkheid tijdens de coronacrisis erger is geworden. Maar voor de crisis was die beweging al ingezet, benadrukte ze. "Tien jaar Rutte heeft gezorgd voor een tweedeling, in plaats van een samenleving. Dat gaan wij anders doen."

Rood

Ook binnen de Socialistische Partij is tweedeling te zien. Dat werd nog eens duidelijk voor aanvang van het congres, toen leden van de jongerenafdeling Rood zich hadden verzameld bij het partijkantoor.