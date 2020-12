Groningen boekt in een slaapverwekkend duel met RKC zijn derde zege op rij

Na een knap gelijkspel tegen Vitesse en daarna overwinningen op Willem II en AZ, was de verwachting dat Groningen ook RKC wel even zou verslaan. Maar in een slaapverwekkende eerste helft deden de ploegen niet veel voor elkaar onder.

FC Groningen heeft zijn sterke reeks in de eredivisie voortgezet door in eigen huis ook RKC Waalwijk te verslaan. De ploeg van coach Danny Buijs won met 2-0.

Groningen, dat voor rust nul schoten had gelost, had via Ahmed El Massaoudi na rust met de eerste doelpoging succes. Dat was het sein om weer hard op de rem te trappen.

Er waren daarna nog wel kansen voor RKC. Zo kwam Stokkers andermaal dicht bij een treffer na een uur spelen. Maar doelman Sergio Padt maakte met een reflex paraat de inzet onschadelijk. De beslissing viel een kwartier voor tijd. Na geklungel in de RKC-defensie, Ahmed Touba en Saïd Bakari werkten de bal niet goed weg, profiteerde Daniël van Kaam optimaal.

In de 82ste minuut had de score ook nog groter kunnen uitpakken, maar Kostas Lamprou wist met zijn vingertoppen nog net de bal te raken op het schot van Thijs Dallinga.

Twaalf uit twaalf

Groningen is nu vijfde met 23 punten - evenveel als Feyenoord en twee meer dan FC Twente. RKC Waalwijk loopt één op één en bezet de twaalfde plaats, met twaalf punten uit twaalf duels.