Honderden scholieren vermist na aanval op Nigeriaanse jongensschool

Een woordvoerder van president Muhammadu Buhari zegt dat ze de gewapende mannen gelokaliseerd hebben in een bos en dat er een operatie van het leger aan de gang is.

Sommige scholieren zijn naar huis gegaan of door hun ouders opgehaald. Het leger, de luchtmacht en de politie zoeken samen met de plaatselijke bevolking naar de vermiste jongens.

Door tussenkomst van de politie konden scholieren over het hek klimmen en wegvluchten, volgens de Nigeriaanse krant The Guardian . Tweehonderd van hen zouden zaterdag naar school zijn teruggekeerd.

De aanvallers kwamen aan op motoren en schoten in de lucht. Ze gingen de school binnen nadat ze een beveiliger hadden neergeschoten.

Gewapende mannen hebben vrijdag een kostschool voor jongens aangevallen in het noordwesten van Katsina. De vrees bestaat dat er honderden jongens zijn ontvoerd. Van de 800 scholieren is van de helft niet bekend waar ze zich bevinden.

De school ligt in de Nigeriaanse staat Katsina. Daar komt ook president Buhari vandaan. Hij is op dit moment in de staat voor een privébezoek van een week.

In Katsina worden vaker mensen ontvoerd voor losgeld. Een aantal dagen terug werden in een ander deel van Katsina nog 21 anderen ontvoerd.

De islamitische terreurgroep Boko Haram ontvoerde in 2014 bijna 300 christelijke meisjes bij een school in Chibok in het noordoosten van Nigeria. Door de jaren heen werden verschillende van hen vrijgelaten, maar er zijn er nog altijd meer dan honderd vermist.