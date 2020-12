Kluivert met Leipzig aan kop van Bundesliga, Dortmund hard onderuit

Justin Kluivert viert zijn 3-0 in de Champions League tegen Manchester United - Reuters

Een dag nadat Wout Weghorst en Bas Dost voor de doelpunten hadden gezorgd bij VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (2-1), stonden nog eens negen Nederlanders op het wedstrijdformulier in de Bundesliga. Van hen greep Justin Kluivert met RB Leipzig de koppositie. Kluivert stond in de basis tegen Werder Bremen. Leipzig, dat vier dagen eerder met een scorende Kluivert verrassend Manchester United had verslagen (3-2) in de groepsfase van de Champions League, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een strafschop van Marcel Sabitzer. Nog voor rust maakte Dani Olmo er 2-0 van. Bij Bremen mocht de 21-jarige Nederlander Tahith Chong de laatste zeventien minuten meedoen, maar ook hij kon niets meer aan de stand veranderen. Door de zege passeerde Leipzig Bayern München, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Union Berlin.

Javairo Dilrosun (l) begon in de basis bij Hertha BSC tegen Borussia Mönchengladbach - AFP

Borussia Mönchengladbach, dat zich net als Leipzig midweeks verzekerde van overwintering in de Champions League, onder meer door Internazionale achter zich te laten, had in eigen huis grote moeite met Hertha BSC: 1-1. De gasten uit Berlijn begonnen met Javairô Dilrosun in de basis en twee andere Nederlanders, Daishawn Redan en Deyovaisio Zeefuik, op de bank. Zij zagen hoe ploegmaat Mattéo Guendouzi net na rust de 0-1 voor zijn rekening nam. Breel Embolo zorgde voor de gelijkmaker in de zeventigste minuut. In de slotfase mocht Redan nog invallen, maar het bleef bij een puntendeling. Dortmund in eigen huis overklast De grootste uitslag viel te noteren bij Borussia Dortmund - VfB Stuttgart: 1-5. De thuisploeg, die de groepsfase van de Champions League dinsdag nog winnend afsloot, miste sterspeler Erling Haaland en werd volledig overklast. Het was al het derde thuisverlies op rij. In 2009 incasseerde Dortmund voor het laatst vijf goals in een thuisduel, toen tegen Bayern (1-5).

Stand aan kop Bundesliga - NOS