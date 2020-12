Bayern moet na remise in Berlijn koppositie delen met Kluiverts Leipzig

Justin Kluivert viert zijn 3-0 in de Champions League tegen Manchester United - Reuters

Een dag nadat Wout Weghorst en Bas Dost voor de doelpunten hadden gezorgd bij VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (2-1), stonden nog eens tien Nederlanders op het wedstrijdformulier in de Bundesliga. Van hen deed Justin Kluivert met RB Leipzig goede zaken. Kluivert stond in de basis tegen Werder Bremen, dat in eigen huis eenvoudig werd verslagen. Leipzig, dat vier dagen eerder met een scorende Kluivert verrassend Manchester United had verslagen (3-2) in de groepsfase van de Champions League, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een strafschop van Marcel Sabitzer. Nog voor rust maakte Dani Olmo er 2-0 van. Bij Bremen mocht de 21-jarige Nederlander Tahith Chong de laatste zeventien minuten meedoen, maar hij kon niets meer aan de stand veranderen. Door de zege passeerde Leipzig voor enkele uren Bayern München op de ranglijst, maar de Zuid-Duitse miljoenenformatie kwam later op de avond door een remise bij Union Berlin (1-1) in punten weer op gelijke hoogte.

Javairo Dilrosun (l) begon in de basis bij Hertha BSC tegen Borussia Mönchengladbach - AFP

Bayern keek al in de vierde minuut tegen een achterstand aan in de Duitse hoofdstad. Union, dat goed meedraait dit seizoen in de Bundesliga en de zesde plaats bezet, kwam door Grischa Prömel op 1-0. De Nederlandse middenvelder Sheraldo Becker deed de volle negentig minuten mee bij Union, dat Robert Lewandowski in de 67ste minuut de gelijkmaker zag maken. Daar bleef het bij, ook omdat doelman Andreas Luthe prachtig redde op een inzet van Leroy Sané. Het was het derde gelijkspel in vier wedstrijden voor Bayern, dat Joshua Zirkzee niet had opgenomen in de wedstrijdselectie. Borussia Mönchengladbach, dat zich net als Leipzig en Bayern München midweeks verzekerde van overwintering in de Champions League, onder meer door Internazionale achter zich te laten, had in eigen huis grote moeite met Hertha BSC: 1-1.

Stand aan kop Bundesliga - NOS