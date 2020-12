De uitzending van 12 december: Tóch een Catshuisoverleg / Waarom Hoekstra? / Burgemeester wil sociale dienstplicht / Ondernemers Zwolle worstelen

Vermoedelijk overleggen het kabinet en deskundigen morgen over het opnieuw sluiten van zogenoemde doorstroomlocaties, zoals musea en dierentuinen. Ook zouden maatregelen die de detailhandel treffen op tafel liggen. We kijken vooruit naar de komende dagen met politiek verslaggever Nynke de Zoeten .

Ook bespreken we met Nynke de ontwikkelingen bij het CDA. Donderdag gaf Hugo de Jonge vrij plotseling het lijsttrekkerschap op om zich volledig op zijn ministerschap te kunnen richten. Vrijdagavond was zijn opvolger alweer bekend: Wopke Hoekstra. Waarom gelooft het CDA dat Hoekstra de partij nu, met minder dan honderd dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, als beste kan aanvoeren?

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal pleit na gesprekken met inwoners van probleemwijken in de stad voor een landelijke sociale dienstplicht voor alle jongeren van 18 jaar. In de stad braken twee weken geleden ernstige vuurwerkrellen uit. Sommige wijken waarin dat gebeurde bieden te weinig perspectief voor jongeren die er wonen, vinden lokale politici en buurtbewoners. Nieuwsuur bezoekt twee van die wijken en spreekt met de burgemeester.

Hoe slaan ondernemers zich door de tweede golf?

De kerstperiode is voor veel bedrijven normaal gesproken een toptijd. En ook dit jaar is het regelmatig (te) druk in binnensteden. Maar door de coronamaatregelen zijn het voor veel bedrijven, zeker voor horecazaken, toch erg lastige maanden. We gaan daarom weer langs bij ondernemers in het centrum van Zwolle.