Extreemrechts netwerk met 'oorlogsmateriaal' opgerold in Oostenrijk en Beieren

De Oostenrijkse politie heeft een extreemrechts netwerk opgerold, meldt minister Nehammer van Binnenlandse Zaken. De afgelopen week zijn bij huiszoekingen 90 wapens, waarvan 76 (semi-)automatisch, en zes explosieven aangetroffen. Ook zijn er zeven verdachten aangehouden, van wie twee in de Duitse deelstaat Beieren.

De Oostenrijkse politie spreekt van de grootste wapenvondst in Oostenrijk in decennia. Volgens Nehammer waren de wapens bedoeld om een rechtse militie op te zetten. Daarbij zou samengewerkt worden met Duitse neonazi's en motorbendes.

Het netwerk draait om de wapen- en drugshandelaar Peter B., een van de gearresteerden. Hij was bij de autoriteiten bekend was vanwege zijn neonazistische denkbeelden. Volgens Der Standard werd B. al in de jaren 90 vervolgd voor een serie bombrieven en het opzetten van een neonazistische beweging.

De politie kreeg zijn netwerk in beeld nadat de Duitse collega's zijn drugshandel had onderzocht. Later bleek dat de opbrengst van de drugsverkoop werd gebruikt om de militie te voorzien van "oorlogsmateriaal", zoals Nehammer de inbeslaggenomen wapens omschrijft.

De omvang van de wapenvondst heeft de politie verrast, zei onderzoeker Michael Mimra tegen de Oostenrijkse pers. Hij benadrukt dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo wordt op dit moment onderzocht of het netwerk betrokken was bij recente misdrijven in Oostenrijk of elders in Europa.

Meer neonazisme

Juist vandaag maakte het Weense Openbaar Ministerie bekend vijf leden van een ander, inmiddels inactief, rechts-extremistisch netwerk te vervolgen vanwege "voorbereiding op hoogverraad" en het overtreden van het verbod op nationaalsocialisme. Daarop staat een maximumgevangenisstraf van 20 jaar. De groep smeedde in het verleden plannen om het Derde Rijk te "herbouwen".

Minister Nehammer (ÖVP) pleit voor aanvullende maatregelen tegen de levendige handel in illegale wapens en de neonazigemeenschap in het land. Zijn coalitiegenoot De Groenen kwam in reactie op de arrestaties met een voorstel voor een "Nationaal Actieplan tegen rechtsextremisme", meldt ÖRF.