314 dagen na zijn laatste cross is Van der Poel weer de beste in Scheldecross

Van der Poel bouwde zijn voorsprong langzaam uit, maar kwam halverwege de race ten val in het zand. Ondanks die valpartij behield hij zijn voorsprong op Iserbyt en Quinten Hermans, maar in de vierde ronde viel Van der Poel terug en kon Iserbyt aansluiten.

Mathieu van der Poel heeft bij zijn rentree in het veldrijden de Scheldecross gewonnen. In Antwerpen begon de wereldkampioen rustig aan zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar na één ronde gaf hij gas en kon alleen Europees kampioen Eli Iserbyt nog volgen.

Iserbyt en Van der Poel reden daarna samen aan de leiding en opnieuw viel de beslissing in het gedeelte met zand. Van der Poel reed weg bij zijn Belgische concurrent en kwam met een voorsprong van zes seconden als eerste over de streep in Antwerpen.

Rentree

De laatste wedstrijd die Van der Poel reed, was op de weg. In oktober deed hij mee aan de Driedaagse Brugge-De Panne, maar daar hield hij een lichte hersenschudding aan over na een valpartij. Hij liet daarna de Europese kampioenschappen aan zich voorbij gaan.

In Antwerpen begon Van der Poel aan zijn seizoen in het veldrijden. Sinds 2016 won hij altijd zijn eerste wedstrijd van het seizoen en dat was dit jaar niet anders. Het was bovendien de vijfde keer dat Van der Poel de Scheldecross op zijn naam schreef.