Verstappen na polepositie: 'Alles viel op zijn plaats in die laatste ronde'

Max Verstappen juicht in Abu Dhabi - AFP

Het was dit seizoen vaak frustrerend voor hem. Max Verstappen lukte het maar niet om de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas achter zich te laten in de kwalificatie. Tot zaterdagmiddag in Abu Dhabi. Met zijn allerlaatste ronde drukte de Nederlander van Red Bull Bottas van de eerste plaats. Zondag sluit Verstappen het bizarre seizoen 2020 af met zijn derde polepositie in zijn F1-leven. "Het was een lastige kwalificatie. Er zijn hier veel bochten waar het fout kan gaan. Alles viel echter op zijn plaats in die laatste ronde", keek Verstappen terug op de spannende ontknoping van de kwalificatie.

"Dit is de laatste race van het seizoen. We zijn er echt voor gegaan. We hebben in korte tijd veel races gehad. Het was een zwaar seizoen voor iedereen. Het was vaak net niet voor ons, ondanks dat we steeds dichter in de buurt van Mercedes kwamen. Soms is dat frustrerend. Ik ben blij voor het hele team. We hebben hier zo hard voor gewerkt. Dit is genieten", zei de Nederlander uitbundig. Tweede sector Vorig jaar eindigde Verstappen als tweede in de GP van Abu Dhabi. Toen startte hij van P3. In de kwalificatie waren Hamilton en Bottas sneller. Daar leek het zaterdag opnieuw op uit te draaien. Tot het laatste rondje van Verstappen. "Geweldige tweede sector", kraaide teambaas Christian Horner na de geslaagde machtsovername van Verstappen. "Het gaat zondag een hele mooie strijd worden", zei Verstappen later. Wie de beste auto heeft op racesnelheid, werd de eerste twee dagen niet echt duidelijk. "Het zal erom spannen", verwachtte Verstappen.