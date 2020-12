Britse marine bereidt zich voor op arresteren buitenlandse vissers bij no-deal

De Britse marine bereidt zich voor op het extra patrouilleren in hun territoriale wateren als er geen handelsakkoord met de EU gesloten wordt. De politiedienst van de marine mag vanaf 1 januari buitenlandse vissers arresteren die zich in Britse wateren bevinden, schrijft The Times.

De marine heeft daarvoor vier extra patrouilleschepen van 80 meter lang stand-by staan, bevestigt het Britse ministerie van Defensie vandaag. Er is wetgeving in de maak om de bevoegdheden van de marine uit te breiden. Zo zouden ze bijvoorbeeld vanaf 1 januari boten uit EU-landen in beslag kunnen nemen die ongeoorloofd in Britse wateren vissen.

Dit weekend zijn er cruciale handelsbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Beide partijen hebben zichzelf tot en met morgen de tijd gegeven om te kijken of doorpraten over een handelsakkoord nog zin heeft.

Zo niet, dan zullen de Britten op 1 januari zonder deal de interne markt van de EU verlaten. Het VK is sinds februari al geen lid meer van de EU, maar tot nu toe geldt er een overgangsperiode. Die was bedoeld als zachte landing voor beide partijen en om extra tijd te creëren om een handelsakkoord te sluiten.

Kritiek op Johnson

Een van de struikelblokken in het overleg is de visserij. De Britse regering zou nu dus werken aan wetgeving om de marine ruimere bevoegdheden te geven. Volgens Sky News staan vier patrouilleboten klaar om de Britse wateren te beschermen.

De Britse premier Boris Johnson krijgt bijval maar ook veel kritiek vanuit zijn eigen Conservatieve Partij. Tobias Ellwood, parlementslid en voorzitter van de Defensiecommissie, noemt het plan onverantwoord. Chris Patten, lid van het Hogerhuis, noemt Johnson een 'Engelse nationalist.'