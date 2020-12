Verstappen pakt in Abu Dhabi derde polepositie in zijn carrière

Max Verstappen begint de laatste race van het Formule 1-seizoen zondag in Abu Dhabi vanaf polepositie. De Nederlander was zaterdagmiddag op het circuit van Yas Marina de snelste in de kwalificatie. Met 1.35,246 troefde de Red Bull-coureur Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, beiden van Mercedes, af.

Het wordt de derde keer dat Verstappen van de beste startpositie in een grand prix vertrekt. Eerder gebeurde dat vorig jaar bij de GP's van Hongarije en Brazilië.

Een keer polepositie afgepakt

Ook in Mexico was hij vorig jaar de snelste in de kwalificatie, maar die polepositie werd hem afgenomen omdat gele waarschuwingsvlaggen had geneerd. De Red Bull-coureur kreeg toen een gridstraf. Verstappen staat op negen overwinningen in de Formule 1.

In Abu Dhabi rijden de Formule 1-teams zondag de zeventiende en laatste GP van het seizoen.