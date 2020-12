Oud-ploeggenoten en duizenden fans bewijzen Paolo Rossi laatste eer

De voetballer die alle Italianen in de zomer van 1982 verliefd liet worden, is in het bijzijn van duizenden fans begraven. Paolo Rossi overleed eerder deze week op 64-jarige leeftijd. De geliefde spits loodste Italië 38 jaar geleden met zes doelpunten naar de wereldtitel.

"Ik heb niet alleen een ploeggenoot verloren, maar ook een vriend, een broer", sprak Antonio Cabrini, de linksback die in de WK-finale een penalty miste, bij de plechtigheid. "We waren een eenheid als team, we wonnen vaak, soms verloren we, maar altijd deden we het samen. Niemand van ons had gedacht dat we Paolo al zo vroeg zouden verliezen."

Afscheidsplechtigheid

Voetbalclub Vicenza hield vrijdag in het stadion een afscheidsplechtigheid voor Rossi. De spits speelde tussen 1976 en 1979 voor Vicenza. Mede dankzij de doelpunten van Rossi promoveerde de club in 1977 naar de Serie A.