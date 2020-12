RIVM: 9182 nieuwe besmettingen, stijging zet door

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 9182 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 303 meer dan gisteren werden gemeld. Het is het hoogste aantal gemelde besmettingen sinds 1 november.

In totaal liggen er nu 1723 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1681), van wie 481 op de IC (gisteren: 472). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

Er zijn 247 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 48 nieuwe opnames meer dan gisteren.

53 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 53 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden 65 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 52 doden per dag, tegen 48 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.