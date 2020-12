Aanslagen Poolse supers afrekeningen binnen Iraaks-Koerdische circuit?

Voor de vierde keer deze week is een aanslag gepleegd op een Poolse supermarkt. Wie er achter zit is niet duidelijk, maar Poolse supermarkteigenaren denken aan afrekeningen binnen het Iraaks-Koerdische circuit. Alle getroffen winkels zijn in handen van Iraaks-Koerdische eigenaars.

Het begon maandag met aanslagen in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther en dinsdagnacht was het raak in Beverwijk. Vannacht is dezelfde supermarkt in Beverwijk opnieuw het doelwit geworden.

Omwonenden en winkeliers zijn ronduit verbaasd dat er voor de tweede keer in een week een explosie is in het winkelcentrum: