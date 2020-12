VVD-leden: praten met GroenLinks mag, 'preferendum' sneuvelt

De VVD kan na de komende verkiezingen gewoon coalitiebesprekingen met GroenLinks voeren. Een motie om dat te zijner tijd te voorkomen is weggestemd door de algemene ledenvergadering over het verkiezingsprogramma.

De indieners van de motie vinden dat GroenLinks geen geschikte regeringspartner is, omdat Kauthar Bouchallikht bij die partij op de lijst staat. Dit kandidaat-Kamerlid was vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie Femyso, die in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap.

Stemadvies Rutte

Deze week maakte zij excuses omdat er een foto was opgedoken waarop ze meedoet aan een demonstratie waarbij vlaggen met hakenkruizen en antisemitische leuzen te zien zijn. "Er is heel veel omstreden aan deze mevrouw", zei een van indieners.

Voorafgaand aan de stemming zei Rutte dat het niet verstandig is om GroenLinks al van tevoren uit te sluiten. "Ik snap de zorgen", zei hij via een videoverbinding. "Maar nu uitsluiten past niet bij de crisis waar Nederland in zit en wat men van de VVD verwacht." Ruim driekwart van de VVD-leden stemde tegen het voorstel.

Domper voor de top

Ook ziet de achterban weinig in het voorstel om een 'preferendum' in te voeren, waarbij mensen zich vóóraf kunnen uitspreken over een wetsvoorstel. Met 57 procent werd een motie aangenomen om de passage hierover uit het programma te schrappen.

Dat is een domper voor de partijtop die zich hard had gemaakt voor dit plan. Partijvoorzitter Christianne van der Wal probeerde nog om het voorstel te handhaven door het woord preferendum te vervangen voor burgerconsultatie, maar dat mocht niet baten.

Onvrede over de procedure

De afgelopen tijd zijn er bijna duizend wijzigingsvoorstellen ingediend over het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Dat heeft er al toe geleid dat fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, de belangrijkste schrijver van het verkiezingsprogramma, de zogenoemde 'rechtspraakparagraaf' heeft herschreven.

De vergadering is nog bezig, maar achter de schermen is al onvrede hoorbaar over de procedure. VVD-watcher Wilma Borgman hoort klachten van VVD'ers die vinden dat de voorzitter vooral leden het woord geeft die de lijn van de partijtop steunen.

De vergadering duurt volgens de planning nog tot 16.00 uur, maar het is de vraag of tegen die tijd alles is behandeld. Er zijn zo'n 600 VVD-leden ingelogd die mee kunnen stemmen.