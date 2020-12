Roosje Hindeloopen wordt na 125 jaar Hofleverancier

"Vorig jaar kregen we nog privébezoek van het koninklijk echtpaar", aldus de meubelmaker. Of koning Willem-Alexander en koningin Máxima ambachtelijk gemaakte meubelstukken aan hun collectie hebben toegevoegd, mag hij niet zeggen. Maar het zou niemand verbazen. Hun woning de Eikenhorst in Wassenaar staat vol met werk uit Hindeloopen. Stallmann heeft het zelf gezien, toen hij er in 2005 werd ontvangen. "Ze hebben veel meubels van ons. We hebben bij hen thuis gepraat over het Hindelooper erfgoed en de Hindelooper producten."

Er zijn in Nederland bijna vierhonderd ondernemingen officieel Hofleverancier. Zij mogen een koninklijk wapen voeren omdat ze minstens honderd jaar bestaan en een belangrijke rol in de regio spelen. Maar Stallmann benadrukt vooral de persoonlijke relatie die hij en zijn voorvaderen al sinds 1890 hebben met het Koninklijk Huis.

De relatie tussen Roosje Hindeloopen en het Koninklijk Huis gaat ver terug, zegt Stallmann. Al in 1890 deed koningin Emma de eerste aankoop in het Friese stadje, memoreert hij. In 1901 kocht zij een aantal handgemaakte kasten. En in 1938 zamelde een groep Friese vrouwen geld in om kindermeubels aan te kopen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix.

Krediet aan mijn voorouders

Het predicaat Hofleverancier is dus een erkenning voor vier generaties meubelmakers, zegt Stallmann, Om te beginnen natuurlijk voor Arend Roosje, die - hoewel opgeleid als scheepstimmerman - de eerste was die zich eind negentiende eeuw bekwaamde in schilder- en houtsnijwerk. Het begin van een lange traditie die tot op de dag van vandaag voortduurt.