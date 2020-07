Jakobsen figureert in eerste koers sinds coronapauze, Sénéchal wint

Fabio Jakobsen heeft zijn deelname aan de Grote Prijs Vermarc, een kermiskoers in het Belgische Rotselaar, niet kunnen bekronen met een mooi resultaat. Jakobsens ploeggenoot Florian Sénéchal ging na 164 kilometer als eerste over de streep in de eerste officiële wielerkoers na de gedwongen coronapauze.

Jakobsen werd vooraf als een van de favorieten bestempeld, maar kon tijdens de race weinig inbrengen tegen de Belgische profs. De sprinter van Deceuninck-QuickStep meldde zich na ruim een uur koers wel in de kopgroep, maar werd een kwartier later gelost en wist niet meer terug te komen.

Nederlander in kopgroep

Bij het ingaan van de laatste ronde van 15,4 kilometer leken drie man onderling uit te gaan maken wie het wielerseizoen met een zege zou hervatten: de Nederlander Oscar Riesebeek, de Fransman Sénéchal en de Belg Victor Campenaerts.

Sénéchal wachtte een sprint echter niet af en reed zo'n 8 kilometer voor de finish weg van zijn medevluchters, om solo aan te komen in Rotselaar. Riesebeek eindigde als tweede, voor Campenaerts.