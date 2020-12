Europees kampioenschap korfbal volgend jaar oktober in Antwerpen

Nederland is de regerend Europees kampioen en won tot nu toe alle zeven edities van het EK. België eindigde vijf keer als tweede.

Het Europees kampioenschap korfbal wordt volgend jaar in oktober gehouden in Antwerpen. Aanvankelijk stond het evenement afgelopen november op het programma, maar het EK werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 2021 .

Naast Nederland en België doen nog zes andere teams mee aan het EK: de regio Catalonië, Duitsland, Hongarije, Engeland, Portugal en Tsjechië.

Het Europees kampioenschap is van 25 tot en met 30 oktober en vindt plaats in de Lotto Arena in Antwerpen.