Trump ontgoocheld: 'Hooggerechtshof liet ons in de steek'

De Amerikaanse president Trump lijkt ontgoocheld na de nederlaag die hij vannacht leed bij het hooggerechtshof. Het hof verwierp een zaak die door Texas was aangebracht tegen vier andere staten en die Trump zijn beste kans had genoemd om erkend te worden als winnaar van de verkiezingen.

Deze nederlaag wordt gezien als een fatale klap voor zijn pogingen de verkiezingsuitslag aan te vechten.

Trump twitterde dat het Hooggerechtshof "ons echt in de steek heeft gelaten. Geen wijsheid. Geen moed". Ook klaagde hij dat het hof de zaak "in een oogwenk" had verworpen, hoewel hij een recordaantal stemmen heeft gehaald.

De beslissing van het hof geeft groen licht voor de stemming van de 570 kiesmannen die maandag bijeenkomen. Met 306 tegen 232 stemmen zal Biden dan formeel tot president worden gekozen.

Texas

De zaak was naar het Hooggerechtshof gebracht door de Texaanse openbaar aanklager Ken Paxton. Die beweerde dat Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin illegaal de verkiezingsprocedures hadden gewijzigd om stemmen per post makkelijker te maken en zo Biden te laten winnen.

Biden won in die staten in totaal 62 kiesmannen, hoewel Trump er bij het tellen van de stemmen aanvankelijk ruim op voorsprong had gestaan.

Dat een staat andere staten aanklaagt, is ongekend. Texas voerde aan dat de staat het recht had om te eisen dat alle andere staten zich aan de regels voor de presidentsverkiezingen houden. Het argument was dat andere staten geschaad worden als een staat de federale wetten overtreedt om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Korte metten

Hoewel de aanklacht werd gesteund door 17 andere staten en meer dan 100 Republikeinse Congresleden, maakte het Hooggerechtshof er korte metten mee. In een korte verklaring stelde het hof dat Texas niet had aangetoond dat de staat zich mocht bemoeien met de manier waarop andere staten de verkiezingen organiseren.

Andere argumenten van Texas werden niet eens in overweging genomen, zoals de bewering dat de kans dat Biden zijn achterstand in alle vier staten zou omzetten in een overwinning "minder dan 1 op een biljard " (1.000.000.000.000.000) was.

Nieuwe opperrechters

Voor Trump is de afwijzing des te teleurstellender omdat hij als president drie opperrechters heeft benoemd, waardoor de conservatieven nu in het Hooggerechtshof een meerderheid van 6 tegen 3 hebben.

Kort voor de verkiezingen drukte hij nog de benoeming van Amy Coney Barrett door, wat werd gevierd met een feestje van de top van de Republikeinse Partij in de tuin van het Witte Huis. Maar ook Barrett en de twee andere door Trump benoemde opperrechters schaarden zich achter de afwijzing van de klacht van Texas.

Trump legt zich nog altijd niet bij zijn nederlaag neer, en zijn advocaat Rudy Giuliani zegt dat zijn juridische middelen nog niet zijn uitgeput.