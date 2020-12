Verstappen snelste in slottraining GP Abu Dhabi

Max Verstappen heeft de laatste training van het Formule 1-seizoen als snelste afgesloten. De Nederlander (1.36,251) troefde bij daglicht op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi zijn teamgenoot Alex Albon duidelijk af. De Thai kwam uit op 1.36,752, ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen.

Albon is nog niet zeker van een stoeltje naast Verstappen in 2021. Hij was wel sneller dan Sergio Pérez, de winnaar vorige week van de tweede GP op het circuit van Sakhir in Bahrein. Pérez, die ook nog hoopt op een plaats bij Red Bull, klasseerde zich als tiende met bijna een halve seconde achterstand op Albon.

Hamilton niet in de top

Wereldkampioen Lewis Hamilton, terug na een verplicht vrij weekend door een positieve coronatest, kwam in de laatste training niet verder dan de zesde plaats met 1.37,012. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas noteerde de negende tijd.

Het Renault-duo Daniel Ricciardo en Esteban Ocon bleef het dichtst in de buurt van de Red Bull-rijders. Ricciardo leverde als nummer drie ruim zes tienden in ten opzichte van Verstappen. Ocon zat zijn Australische teamgenoot dicht op de hielen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi is vanmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd.