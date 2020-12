Webó kijkt terug op racisme-incident: 'Moeilijkste dagen uit mijn loopbaan'

Volgens Pierre Webó zal 8 december voor altijd een belangrijke datum blijven in de strijd tegen racisme in het voetbal. "Er is nu een dag vóór 8 december, en een dag ná 8 december. Deze gebeurtenis zal worden onthouden", zegt Webó in een interview met de Britse omroep BBC.

De assistent-trainer van Basaksehir stond dinsdag tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain opeens in het middelpunt van een racisme-incident.

"Ik wil helemaal niet in het middelpunt staan. Ik zou het vervelend vinden als mensen mij herinneren om dit voorval. Ik schaam me ervoor, eerlijk gezegd. De afgelopen dagen zijn de moeilijkste dagen uit mijn loopbaan geweest", zegt de voormalig international van Kameroen.

Bekijk hieronder de reactie van Webó na aankomst in Turkije: