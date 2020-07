Boeken van kritische auteurs weg uit bibliotheken Hongkong

In Hongkong zijn boeken van pro-democratische schrijvers weggehaald uit de openbare bibliotheken. Enkele dagen na de invoering van de omstreden veiligheidswet zijn werken van de bekende activist Joshua Wong en politica Tanya Chan niet meer verkrijgbaar.

De overheidsinstantie die over de bibliotheken gaat, bekijkt of de boeken de veiligheidswet schenden. "De boeken zullen tijdens het onderzoek niet worden uitgeleend en zijn ook niet in te zien in de bibliotheken", laat de instantie weten. Het is niet duidelijk hoeveel boeken er uit de rekken zijn gehaald.

Wong spreekt van censuur door China. Hij schrijft op Facebook dat de nieuwe veiligheidswet wordt gebruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Onruststokers

De veiligheidswet werd afgelopen dinsdag ingevoerd en verbiedt het streven naar afscheiding van China, inmenging van het buitenland en staatsondermijnende activiteiten. Tegenstanders zeggen dat de regels zijn bedoeld om oppositie tegen bemoeienis door Peking de kop in te drukken.

Peking zegt dat het met de wet de stabiliteit in Hongkong wil herstellen na een jaar van pro-democratische protesten. De wet is volgens China niet bedoeld om de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid te beteugelen, maar richt zich op een kleine groep 'onruststokers'.

Papiertjesprotest

De afgelopen dagen werden onder de nieuwe veiligheidswet meerdere mensen opgepakt. Zo droeg een van hen een pro-onafhankelijkheidsvlag.

Intussen zoeken critici nieuwe manieren om te demonstreren zonder dat ze in de problemen komen. Zo zijn in het pro-democratische restaurant No Boundary lege papiertjes op de muur geplakt. Er staat niks op, omdat meerdere restaurants de afgelopen dagen door de politie werden gesommeerd papiertjes met kritische teksten weg te halen.

"Het doet er niet toe of er iets op staat", laat de initiatiefnemer weten. Volgens hem begrijpen Hongkongers wel wat de bedoeling is van de muur.