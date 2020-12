VS geeft groen licht voor Pfizer-vaccin, eerste prik binnen 24 uur

De vaccinatie tegen het coronavirus in de Verenigde Staten kan beginnen, nu medicijnwaakhond FDA het vaccin van Pfizer/BioNTech heeft goedgekeurd. Volgens president Trump wordt de eerste injectie binnen 24 uur toegediend. Het vaccin is gratis voor alle Amerikanen.

Volgens Trump is dit een van de grootste wetenschappelijke mijlpalen in de geschiedenis. "Ze zeiden dat we het niet voor elkaar zouden krijgen, maar vandaag hebben we ons doel toch bereikt", zei hij in opgenomen toespraak. "De pandemie is dan wel begonnen in China, maar we beëindigen hem hier, in Amerika."