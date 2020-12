Hoe de coronacrisis zomaar de redding voor Rutte kan worden

De politiek is vrijwel het hele jaar in de ban geweest van, natuurlijk, corona. En dat terwijl het eigenlijk een 'oogstjaar' moest worden. Maar nee, het werd chaos en onzekerheid in Den Haag: ministers werden crisismanagers, politieke kroonprinsen verdwenen in de storm.

Dat bleek ook donderdag weer, toen Hugo de Jonge vrij plotseling zijn lijsttrekkerschap van het CDA opgaf. Vrijdagavond was zijn opvolger alweer bekend: Wopke Hoekstra.

En dat terwijl over minder dan honderd dagen de verkiezingen al zijn. Politiek duider Arjan Noorlander maakt daarom nu alvast de balans op. Hoe staat de Nederlandse politiek er echt voor op dit moment? Wat kunnen we verwachten van de campagne? Waar gaat het knetteren? Bekijk het in deze video: