'Draag geen dikke winterjas onder de autogordel', waarschuwt ADAC

ADAC bootste een kop-staartbotsing na met een volwassen- en een kindertestpop waarbij met een snelheid van 16 kilometer per uur een noodstop werd gemaakt. Daarbij bleken de autogordels diep in de buik van de testpoppen te snijden.

ADAC adviseert daarom om in de auto geen dikke jas te dragen of de jas over de gordel te trekken zodat de gordel strak om het lichaam zit en niet kan gaan draaien.

Bij kinderen in een kinderstoeltje kan de jas of een dekentje over het kind worden heen gelegd nadat ze zijn vastgemaakt in het zitje.