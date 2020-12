De teloorgang van Jørgensen: 'Speelt het beste met bliksemafleider om zich heen'

Nicolai Jørgensen ligt op de grond - AFP

In Rotterdam en omstreken zijn ze hem zeker nog niet vergeten. Een deel van de fanatieke aanhang van Feyenoord liet vorige maand nog maar eens zien nog altijd achter spits Nicolai Jørgensen te staan. Met vuurwerk en spandoeken stonden tientallen fans op de Erasmusbrug, vlakbij het appartement van de Deen. Jørgensen was tot tranen toe geroerd. De steunbetuiging zegt veel. Sinds het kampioensjaar in 2017 is Jørgensen geen schim meer van de spits die met 21 competitietreffers een enorm groot aandeel had in het winnen van de schaal en topscorer werd van de eredivisie. Daarna werd het alleen maar minder. Dit seizoen staat de teller pas op één treffer. Een vormcrisis en veel blessureleed stonden hem in de weg. Sinds zijn komst naar Rotterdam in de zomer van 2016 miste hij maar liefst 36 eredivisiewedstrijden. Dit seizoen hield een liesblessure hem vier wedstrijden aan de kant. Heimwee heeft Het Legioen, Dick Advocaat en bovenal Jørgensen zelf naar dat succesjaar en die doelpuntenmachine.

Zorgen voor Nicolai Jørgensen - AFP

Roy Makaay werkte tussen 2016 en 2019 als spitsentrainer bij Feyenoord en zorgde er dus mede voor dat Jørgensen in zijn debuutjaar zijn beste spel liet zien. De oud-Feyenoorder ziet dat zijn voormalig pupil het lastig heeft. "Op dit moment is het niet heel best natuurlijk", reageert de oud-winnaar van de Europese Gouden schoen. "Hij is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest de afgelopen tijd." "Maar juist deze voorbereiding scoorde hij twee keer tegen Dortmund en dan denk je dat hij het weer terug heeft. Maar dan raakt hij toch opnieuw weer geblesseerd. Je moet ook weer ritme hebben als je terugkomt. Dat moet je ook niet vergeten", aldus Makaay.

Roy Makaay op de training met Nicolai Jørgensen - Pro Shots

De voormalig topspits van onder andere Deportivo La Coruña, Bayern München en Feyenoord herkent het probleem van Jørgensen. Ook hijzelf kende wel eens een periode dat hij moeilijk het net wist te vinden. "Bij Bayern had ik zo'n periode", vertelt Makaay. "Dagblad Bild hield dan echt per minuut bij hoe lang ik niet gescoord had. Ik speelde in die periode wel goed, maar de bal ging er gewoon niet in." "Als je veel scoort dan schrijven de kranten erover. Scoor je dan even niet, staat dat er ook in."

Tijdens zijn periode als spitsentrainer sprak Makaay geregeld met Jørgensen hierover. Als geen ander weet de oud-international dan ook wat er moet gebeuren om de Deen weer aan het voetballen te krijgen. "Nicolai speelt het beste met een bliksemafleider om zich heen. Toen ik er zat speelde Jens Toornstra vaak als 'tien'. En ook Dirk Kuyt en later Robin van Persie vervulden die rol. Dan voelt hij zich het beste." "Ik weet wat hij kan. Ik hoop dat hij die goal weer kan vinden en een reeks kan neerzetten. Het zit hem nu ook niet mee. Toen hij eindelijk scoorde dit seizoen (uit tegen RKC, red.) raakte hij ook weer geblesseerd. Zoveel blessures doet ook iets met de gemoedstoestand", aldus Makaay.

Het ongelukkige seizoen van Nicolai Jørgensen bij Feyenoord - NOS

Makaay heeft nog altijd vertrouwen in zijn voormalige pupil dat hij zijn topvorm weer kan benaderen. "Ik geloof in zijn kwaliteiten. Hij wil ook graag en het is gewoon frustrerend als je veel blessures hebt." "Ik heb ook wel periodes gezien dat hij weer leek op de spits uit het kampioensjaar. Ik hoop dat hij die goal weer kan vinden en een reeks kan neerzetten." "Die actie van Het Legioen was natuurlijk een prachtig gebaar. Het geeft wel aan dat ze hem niet vergeten zijn. Dat kan wel wat met je doen", sluit Makaay af.

Roy Makaay (r) in gesprek met onder andere Jaap Stam (tweede van links) - ANP