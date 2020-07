Verstappen baalt en oogt aangeslagen: 'Ik had makkelijk het podium gehaald'

Max Verstappen zou naar eigen zeggen bij de Grote Prijs van Oostenrijk "makkelijk het podium hebben gehaald". De 22-jarige Nederlander viel op het circuit van Spielberg door motorische problemen al snel uit, maar in een eerste reactie na de race liet hij blijken dat er normaal gesproken veel meer in had gezeten.

De 22-jarige Red Bull-coureur oogde aangeslagen. Hij viel in de elfde ronde uit toen hij tweede lag achter de uiteindelijke winnaar Valtteri Bottas. "Zo wil je niet starten. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, ik ben nog niet teruggeweest in de garage."