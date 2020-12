Koning Hamilton is terug: kroonprins Russell vecht weer in de achterhoede

George Russell in Abu Dhabi - AFP

George Russell leefde in Bahrein een uur in een droomwereld. In zijn eerste grand prix voor topteam Mercedes was hij op weg naar een sensationele zege, maar door geblunder in de pitbox en een lekke band viel de race van de jonge Britse Formule 1-coureur in duigen. "Het voelde als een sprookje. Het liep perfect. Vlekkeloos. Ik had alles onder controle, maar het mocht niet zo zijn. Ik zal er eeuwig van balen", aldus Russell.

In Abu Dhabi is alles terug bij het oude. Lewis Hamilton is terug na afwezigheid vanwege een positieve coronatest en Mercedes heeft 'stand-in' Russell niet meer nodig. Russell is terug naar zijn eigen team Williams. Een harde overgang: in de laatste wedstrijd van het seizoen vecht hij niet voor de zege, maar voor het eerste WK-puntje van de afgegleden renstal. De voorste rij wordt ingeruild voor de achterhoede, maar Russell houdt zich sterk. "Ik ben Williams veel verschuldigd. Ze hoefden me niet uit te lenen. Ze hebben hun eigenbelang opzijgezet om me deze kans te geven. Ik wil dat belonen met een toptien-finish." Verkeerde outfit Het raceweekend in Abu Dhabi begon onwennig voor de 22-jarige Russell. Op donderdag schoof hij in Mercedes-outfit aan naast Valtteri Bottas in de persconferentie. "Toen was nog niet duidelijk of Lewis op tijd negatief had getest op covid-19. Het was krap", zegt Russell. "Ik heb daarom alle voorbereidingen met het team gedaan alsof ík in de auto zou kruipen. Ik heb twee raceoveralls, maar ik wist nog niet welke ik aan zou moeten trekken." Het werd dus het blauw-wit van Williams. "Ik had dolgraag nogmaals voor Mercedes willen racen, maar ik ben blij dat Lewis terug is. Gezond zijn is het allerbelangrijkste in het leven. Ik had uiteraard liever mijn Mercedesdebuut om een andere reden gemaakt dan zijn ziekte."

George Russell in Abu Dhabi - AFP

Russell geeft toe dat het wennen wordt bij Williams, maar hij ervaart de terugkeer niet als een koude douche. "Het is een warm bad met fijne mensen. Ik heb hier in twee seizoenen een paar geweldige races neergezet, maar als je als twaalfde of veertiende over de streep komt, valt het niemand op. Voor Williams zijn dat bijna racezeges." Het kost Russell geen moeite gemotiveerd te blijven. "In de kwalificatie doordringen tot de snelste vijftien voelt bij Williams als poleposition. Ook dat geeft een kick. Ik ga dus gewoon vol aan de bak, ik wil het team belonen en het jaar mooi afronden." 'Kapotter dan kapot' Na het echec van Bahrein had Hamiltons vervanger het zwaar, maar de teleurstelling is weggezakt. "Ik zat er helemaal doorheen: kapotter dan kapot. Tot twee keer toe is een zekere GP-zege me door de vingers geglipt en dat is moeilijk te accepteren, maar ik heb het verwerkt." "Ik ben trots. Ook op Lewis' crew die me heeft geholpen. We hebben onder hoge druk bijna optimaal gepresteerd, maar zijn genekt door een klein foutje. We staan hier met opgeheven hoofd."

George Russell in actie voor Mercedes - Reuters Connect

Russell is zelfs al in staat de pech te relativeren. "Natuurlijk waren er tranen. Ook bij mijn familie. Ons hele leven is autosport en dit hakte erin, maar het had ook anders kunnen lopen. Bijvoorbeeld kleurloos derde worden, op grote afstand van Bottas." "Dan toch liever dit. Ik heb dit seizoen meer racerondjes geleid dan Valtteri. Heel maf; het komt vooral door dat rare, korte circuit in Bahrein. Maar het staat wel in de boeken."

Kater voor Bottas

Valtteri Bottas, die aan een vijfde plaats genoeg heeft om Max Verstappen achter zich te houden in de WK-stand, hield een kater over aan de race in Bahrein. "Het was slecht. Ik heb geleerd dat het soms beter is even geen kranten te lezen. Ook sociale media heb ik genegeerd. Ik heb veel pech gehad dit seizoen en ik kan me mijn laatste podium niet eens herinneren. Ik was niet goed genoeg de afgelopen races, maar ik heb mezelf gereset en ben weer opgeladen."

Duidelijk is dat Russell zichzelf een dienst heeft bewezen. "Ik heb de verwachtingen overtroffen met een auto die op Lewis was geënt. Ik zat er niet eens comfortabel en had nooit verwacht dat ik mijn teamgenoot kon verslaan. Valtteri had in deze auto al zestien races achter de rug." Russell is in een klap een logische opvolger van Hamilton of Bottas. "Ik hoop op een nieuwe kans. In 2022 of misschien eerder, maar dat is niet aan mij. Ik heb een contract bij Williams en rij daar ook volgend seizoen. Je kunt eindeloos praten, maar je moet het op het circuit laten zien."

George Russell tijdens een persconferentie - AFP

De band met Mercedes is warm: Russell is al sinds 2016 Mercedes-protegé. "Ze zijn mijn management, hebben in me geïnvesteerd en we vertrouwen elkaar. Ik hoop dat ik de teamleiding wat hoofdbrekens heb bezorgd, maar wacht geduldig af. Het was een eer om met hen te werken. Ik heb veel vertrouwen getankt en ik zie het als fundament voor een mooie toekomst." Genoten heeft Russell ook. "Het was geweldig om op de voorste rij te staan en de wedstrijd te leiden. Dat was lang geleden. Dit is waar racen om hoort te draaien: gevechten op de vierkante centimeter, knokken voor zeges. Het is zoveel intenser en spannender dan ik ben gewend. Het geeft mijn seizoen glans."