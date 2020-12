Iraanse journalist Ruhollah Zam geëxecuteerd

De Iraanse journalist Ruhollah Zam is vanochtend geëxecuteerd, meldt de Iraanse staatstelevisie. De 47-jarige journalist werd in juni ter dood veroordeeld door het revolutionaire hof.

De staatsomroep zei dat "de directeur van het contrarevolutionaire Amadnews zaterdagochtend is opgehangen." Zam had een website, genaamd Amadnews, die via de Telegram-app kritisch berichtte over de overheid.

Corruptie op aarde

Hij werd vorig jaar opgepakt en schuldig bevonden aan het oproepen tot geweld tijdens de anti-regeringsprotesten in Iran in 2017, die begonnen toen de voedselprijzen stegen. De formele aanklacht was "corruptie op aarde", een aanklacht die in Iran vaak wordt gebruikt in zaken die te maken hebben met spionage of pogingen om het regime over te werpen.

Zam had met zijn site ongeveer 1,4 miljoen volgers en deelde video's van protesten en schadelijke informatie over Iraanse autoriteiten. De journalist werd al jarenlang in de gaten gehouden door de Iraanse overheid, schreef de BBC. In 2009 werd hij gearresteerd na de presidentsverkiezingen. Hij verliet Iran kort daarna, en ging in Frankrijk wonen, waar hij tot vorig jaar verbleef.

Zijn vrouw zei eerder tegen de BBC dat hij op het moment van zijn aanhouding in oktober vorig jaar in Irak op zakenreis was, en dat hij plotseling niet meer telefonisch bereikbaar was. Waar hij werd aangehouden is nooit duidelijk geworden.

Protesten

De demonstraties in 2017 braken uit vanwege onvrede over de stijgende voedselprijzen. Het waren de grootste demonstraties sinds 2009 toen geprotesteerd werd tegen de omstreden herverkiezing van toenmalig president Ahmadinejad. Omdat andere sociale media tijdens de protesten in 2017 waren geblokkeerd, was Amadnews een van de weinige plekken waarop informatie over de betogingen kon worden gedeeld.