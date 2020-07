Politieke partij Nida wil de Tweede Kamer in

De politieke partij Nida wil meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Leden stemden vanmiddag tijdens een vergadering in Rotterdam in met de deelname van de partij die zich door de islam laat inspireren.

Naar verwachting wordt politiek leider en oprichter van de partij Nourdin El Ouali de lijsttrekker van Nida. Hij stapte begin dit jaar uit de Rotterdamse fractie om de deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen voor te bereiden.

'Islam is probleem'

Volgens El Ouali zijn veel mensen opgegroeid in een politiek klimaat waarin het idee heerst dat de islam en diversiteit "het probleem" zijn. "Dat idee heeft de afgelopen twintig, dertig jaar het politieke debat bepaald", verduidelijkt een Nida-woordvoerder.

In de landelijke politiek is er volgens hem geen enkele partij met een uitgesproken islamitische inspiratie. "Dat is onze toevoeging."

Door deelname aan de landelijke verkiezingen hoopt Nida dat er een volgende generatie opgroeit "in een politiek met islam als inspiratie voor de oplossing".

Landelijk

In een persbericht schrijft Nida altijd al landelijke ambities te hebben gehad. De partij werd in 2013 opgericht en zit sinds 2014 in de Rotterdamse gemeenteraad. In 2018 kwam de partij ook in de gemeenteraad van Den Haag en in 2019 in die van Almere. Nida denkt nu voldoende ervaring te hebben om landelijk verkiesbaar te zijn.

De partij heeft nog geen kandidatenlijst of partijprogramma. Daarover wordt door de leden dit najaar besloten. El Ouali gaat zich zeker verkiesbaar stellen. De andere kandidaten komen volgens de woordvoerder uit het hele land.

Kick Out Zwarte Piet

Elvin Rigters, leider van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is ook Nida-lid. Hij werkt momenteel voor de Rotterdamse fractie, maar hoopt ook op de lijst te komen vanwege het racismedebat.

Vorig jaar deed Nida al mee aan de provinciale verkiezingen in Noord-Holland en Zuid-Holland, maar zonder succes. De partij haalde in beide provincies geen zetels.