Gommers kritisch over coronabeleid • Mexico en VS keuren vaccin Pfizer/BioNTech goed

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en lid van het Outbreak Management Team (OMT) uit veel kritiek op het coronabeleid. Dat doet hij in een interview met het AD.

"We hebben heel hard gewerkt, ons best gedaan. Maar het testbeleid had beter gemoeten, we keken met te smalle blik naar de crisis, ook binnen het OMT. De landelijke patiëntenspreiding werkt knudde", zegt hij in de krant.

Gommers vindt onder meer dat er sneller gehandeld moet worden wanneer het virus weer oplaait. "Ik ben een ongeduldige intensivist natuurlijk, maar ik snap er niks van: eerst is er kabinetsberaad op vrijdag, op zondag in het Catshuis is er weer overleg en dan moet het tot dinsdag duren tot er een besluit valt dat weer later ingaat. Het virus houdt daar geen rekening mee. Als ik zolang twijfel op een IC dan is een patiënt al overleden."

Daarnaast vindt het OMT-lid dat premier Rutte en minister De Jonge de persconferenties anders moeten aanpakken. "Er komen telkens alleen maatregelen, maar er komt geen echt verhaal", stelt hij. "Het is nu allemaal weinig transparant."